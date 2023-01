El presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, presentó y le dio la bienvenida a los refuerzos Víctor Guzmán y Daniel Ríos de cara al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

“Estamos en busca de jugadores que entiendan que significa estar en Chivas, del compromiso que significa, del peso de la camiseta de Chivas y por su puesto el carácter el compromiso y hemos encontrado dos jugadores que no solamente los hemos encontrado, si no también los hemos repatriado a su casa y quiero darle la bienvenida a Víctor Guzmán y a Daniel Ríos”.

Por su parte, el “Pocho” Guzmán dijo que se siente privilegiado de regresar a Chivas con el objetivo de buscar el título.

“Aquí se viene a ganar títulos y sí no es así no somos jugadores para esta institución, es algo muy sencillo que viene inculcando el presidente y no se viene a otra cosa más que a eso y sabemos que la expectativa está muy alta y si estamos en un equipo tan privilegiado como lo es Chivas, así va a ser cada partido”.

En tanto, el director deportivo del “Rebaño” Fernando Hierro, indicó que la plantilla rojiblanca está completa y aseguró que serán un equipo muy competitivo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)