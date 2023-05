El próximo 30 de mayo vence el plazo para que las empresas entreguen a sus trabajadores el reparto de utilidades, y de acuerdo con un estudio elaborado por la Coparmex entre sus agremiados 76 por ciento cumplirá con esta obligación.

De esta cantidad el 42 por ciento entregará más que el año pasado, el 29 por ciento entregará la misma cantidad de 2022 y el 28 por ciento repartirá menos que el año pasado.

Habla el presidente de Asuntos Laborales de Coparmex Ricardo Barbosa.

“En México más del 50 por ciento del PIB se genera en la informalidad y seis de cada 10 personas económicamente activas dependen de la informalidad, por lo tanto, como dijeron no hay PTU, no hay vacaciones, no hay horas extras ni hay seguridad social. Entonces es muy fácil que quienes estén en la informalidad sigan evadiendo, incumpliendo y sigan haciendo transa”.

Las empresas que no cumplan con la obligación del reparto de utilidades pueden ser merecedoras de sanciones económicas que van de los 26 mil a los 519 mil pesos.

Se estima que la derrama económica por este concepto este año de las empresas afiliadas a Coparmex será de 26 mil millones de pesos. (Por José Luis Escamilla)