Este no es el temporal de lluvias advierte la Meteoróloga de la Univerisdad de Guadalajara Alma Delia Ortiz Bañuelos quien precisa que las primeras aguas comenzarán a caer por ahí del 15 de junio.

“No este no es el temporal de lluvias es parte de los aguaceros de mayo porque todavía no se juntan los fenómenos atmosféricos que definen ya o que generan la lluvia de todos los días como todavía no se reúnen todos los ingredientes por así decirlo pues todavía no podemos definir cómo inicios del temporal “¿y cuando iniciaría el temporal de lluvias? Iniciaría a partir de la segunda de junio puede ser unos días antes unos días antes unos días después y vamos a identificarlo cuando veamos que tres días seguidos llueve y al cuarto día podríamos decir ya inicio el temporal “

Así pues, las lluvias de los últimos son solamente los conocidos como aguaceros de mayo. (Por José Luis Jiménez Castro)