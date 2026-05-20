El gobierno de Estados Unidos presentó cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves, relacionados con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

La Fiscalía estadounidense sostiene que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, ordenó la operación en la que murieron tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un residente legal en Estados Unidos.

La acusación también incluye a varios militares cubanos presuntamente implicados.

Mientras el gobierno cubano aseguró en su momento que las aeronaves violaron su espacio aéreo, organismos internacionales concluyeron que el incidente ocurrió en aguas internacionales.

La imputación surge en medio del endurecimiento de las sanciones y presiones de la administración de Donald Trump contra La Habana.