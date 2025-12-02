Los Pumas presentaron este mediodía a Antonio Sancho como nuevo vice-presidente Deportivo en sustitución de Miguel Mejía Barón. Habla Luis Raúl González Pérez, presidente del Patronato del equipo de la UNAM.

“Vamos a iniciar un nuevo ciclo con la presentación de quien va a ser el responsable del área deportiva; Antonio Sancho Sánchez, se que no necesita mucha presentación porque ustedes saben de su pasado, una pasado Pumas, es una de las figuras más representativas del futbol mexicano moderno y les consta que tiene una solida carrera”

Y ya sus funciones de flamante Vice-presidente, Antonio Sancho, ratificó a Efraín Juárez como técnico del primer equipo.

“Yo creo que todos tienen esa duda, pero Efraín es nuestro técnico, Efraín tiene contrato con la institución, Efraín es canterano a Efraín lo conozco y yo creo que él es el primero que quiere ganar títulos aquí. Aún no he hablado con él, pero él es nuestro técnico estoy convencido de que él conoce la Institución perfectamente y seguramente tiene las mismas ilusiones que yo y que todos en la institución para hacer hacer a Pumas campeón”.

Además, presentó también a Leonardo Cuellar como nuevo coordinador de futbol femenil de la UNAM y a Roberto Medina como entrenador del equipo femenil. (Por Manuel Trujillo Soriano)