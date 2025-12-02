Una bebé de dos meses de nacida, fue trasladada vía aérea en el helicóptero de SAMU Jalisco al Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, luego que recibió un disparo en el cráneo, en hechos ocurridos en el municipio de Encarnación de Díaz.

De acuerdo con las primeras investigaciones, su madre, de 15 años de edad, acudió a una fiesta en ese municipio, donde conoció a un insistente sujeto que le propuso salir con ella.

La adolescente le permitió el ingreso a su casa y fue precisamente cuando entraron, que el hombre se sacó de la cintura un arma de fuego calibre 22, la cual puso sobre la mesa y presuntamente en ese acto la pistola se detonó hiriendo a la bebé.

La Fiscalía del Estado tomó conocimiento del caso una vez que la pequeña llegó hasta el Hospital Civil a recibir atención procedente de un nosocomio en Lagos de Moreno.

Las acciones de la Fiscalía de Jalisco están enfocadas en capturar al responsable, mientras que afortunadamente la bebé hasta el momento se mantiene estable. (Por Edgar Flores Maciel)