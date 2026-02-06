En Morelia, Michoacán, donde este viernes se llevó a cabo la reunión del Gabinete de Seguridad y la conferencia Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó al nuevo comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño, quien llega en sustitución del general Hernán Cortés.

“Lo presentamos en sociedad. General, si quiere levántese. El general Guillermo Briselo es el nuevo comandante de la Guardia Nacional, el general Cortés está ocupando otro cargo, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, tomó protesta el pasado 2 de febrero a Briseño Lobera, quien se desempeñó como comandante de la Tercera Región Militar, con jurisdicción en los estados de Sinaloa y Durango. (Por Arturo García Caudillo)