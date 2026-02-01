Fue un operativo del Gabinete de Seguridad Federal y de la Fiscalía General de la República a raíz de múltiples denuncias, explica la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la detención del presidente municipal de Tequila.

“Se recibieron muchísimas denuncias al gabinete de seguridad del Gobierno de México y obviamente a la Fiscalía General de la República, denuncias, muchas denuncias ciudadanas y a partir de ahí es que inicia la investigación. Y en particular en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. Y a partir de ahí, y de otras denuncias que se presentaron directamente a la Fiscalía General”.

Reiteró que ningún partido político y menos Morena, ofrecen a los funcionarios públicos un paraguas para delinquir o para corromperse y eso debe quedar muy claro, de forma que no se va a permitir que se usen los cargos para cometer delitos. (Por Arturo García Caudillo)