La diputada suplente, María Elena Pérez Jaén, presentó 37 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra el actual senador Adán Augusto López.

Los documentos son irregularidades durante la gestión del político como gobernador de Tabasco, detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, por un monto cercano a 800 millones de pesos.

De acuerdo con Pérez Jaén, el titular de la Auditoría Superior, David Colmenares, omitió investigar los casos, lo que a su juicio protege al legislador.

Las denuncias señalan afectaciones en diversas áreas del gobierno de Adán Augusto, incluidas la Secretaría de Seguridad Pública.

El morenista negó su implicación en corrupción.