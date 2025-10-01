El Gobierno de México extraditó a Estados Unidos a Carlos Érick “V”, señalado como integrante de una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

La entrega se efectuó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambos países.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Vázquez González es requerido en Kentucky por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

El sujeto fue detenido en mayo pasado en Zapopan, Jalisco, acusado de operar transferencias bancarias para ocultar recursos del narcotráfico.