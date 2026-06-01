La Secretaría de Desarrollo Económico presentó la agenda de Mundo Jalisco, un festival gratuito que se realizará del 13 de junio al 5 de julio en el Parque Agua Azul, con el objetivo de impulsar la comercialización de productos locales.

El encuentro reunirá a mil artesanos, productores del campo y emprendedores en un espacio conformado por 12 territorios temáticos, donde se ofrecerán experiencias artesanales en vivo, gastronomía, catas de tequila y chile Tajín, así como un área con cervezas producidas en Jalisco.

La programación también contempla talleres gratuitos para niñas y niños, recorridos por el parque, además de presentaciones culturales a cargo de la Orquesta Típica de Jalisco y el Ballet de Jalisco.

Asimismo, se anunció una colaboración con la compañía UPS para ofrecer envíos con tarifas preferenciales a los participantes y visitantes.

La entrada al evento será gratuita. (Por Edgar Flores Maciel)