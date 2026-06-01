La Secretaría de Desarrollo Económico presentó la agenda de Mundo Jalisco, un festival gratuito que se realizará del 13 de junio al 5 de julio en el Parque Agua Azul, con el objetivo de impulsar la comercialización de productos locales.
El encuentro reunirá a mil artesanos, productores del campo y emprendedores en un espacio conformado por 12 territorios temáticos, donde se ofrecerán experiencias artesanales en vivo, gastronomía, catas de tequila y chile Tajín, así como un área con cervezas producidas en Jalisco.
La programación también contempla talleres gratuitos para niñas y niños, recorridos por el parque, además de presentaciones culturales a cargo de la Orquesta Típica de Jalisco y el Ballet de Jalisco.
Asimismo, se anunció una colaboración con la compañía UPS para ofrecer envíos con tarifas preferenciales a los participantes y visitantes.
La entrada al evento será gratuita. (Por Edgar Flores Maciel)
Presentan agenda de Mundo Jalisco en el Parque Agua Azul
La Secretaría de Desarrollo Económico presentó la agenda de Mundo Jalisco, un festival gratuito que se realizará del 13 de junio al 5 de julio en el Parque Agua Azul, con el objetivo de impulsar la comercialización de productos locales.