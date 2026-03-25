En Jalisco, donde operan más de 103 mil empresas y la mayoría carece de políticas de inclusión, el Gobierno estatal lanzó el Distintivo Crece para promover entornos laborales más equitativos.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico, el Sistema de Asistencia Social, la Fundación Marisa y el Tec de Monterrey, contempla diagnóstico y capacitación subsidiada para las compañías.

La titular de Sedeco, Cindy Blanco, estimó que este año se otorgarán entre 40 y 50 reconocimientos.

El programa busca integrar a grupos como personas con discapacidad, adultos mayores y comunidad LGBTIQ+.

Autoridades y especialistas advierten que ampliar la inclusión laboral es clave para reducir la brecha de participación económica y avanzar hacia un estado más justo e igualitario.