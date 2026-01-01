Se presentó anoche en el estadio Akron una larga lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026 y el ex-defensa de Chivas y de la Selección, Carlos Salcido, dijo que viene lo bueno en la preparación de la Selección Nacional y no descarta alguna sorpresa de último momento en la lista definitiva del técnico, Javier Aguirre.

“Yo siempre he dicho que viene la preparación buena estos próximos meses con los partidos importantes que va a tener México para cerrar filas para ver que jugador empieza a estar en su plan, en buen juego y como siempre seguramente vendrá alguna sorpresa que por ahí siempre se sube por su buen juego o buen momento del jugador”.

Entre los más de 20 embajadores se encuentran: Benjamín Galindo, Haydeé Aceves, Javier Valdivia, Ignacio Calderón, Fernando Quirarte, Ignacio Jauregui, Javier Hernández (padre), José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, Ramón Ramírez, Joel “Tiburón” Sánchez, Ramón Morales, Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Mario Méndez, Jonny Magallón, Adolfo Bautista, Luis Michel, German Sánchez, Iván García, Alejandra Orozco, Andrés Guardado, Isidoro Díaz, Guillermo Hernández y Pavel Pardo. (Por Manuel Trujillo Soriano)