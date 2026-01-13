La Fiscalía del Estado de Jalisco ejecutó el aseguramiento y recuperación de un edificio ubicado en Dionisio Rodríguez #125, en la Plaza Tapatía, el cual era explotado ilegalmente por la empresa Abastecedora de Servicios a la Bisutería (ABASEB).

La acción fue posible luego de que el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) denunciara que la arrendataria había incumplido con el pago de rentas desde 2016.

Tras diversas acciones legales, incluidas denuncias penales iniciadas en 2025, se obtuvieron condenas por las rentas no cubiertas y se procedió a la recuperación del inmueble.

IPEJAL exhortó a los comerciantes y arrendatarios que actualmente ocupan el edificio a regularizar su situación contractual para revisar la continuidad de sus acuerdos.

El organismo reiteró que esta acción forma parte de su compromiso con la protección del patrimonio de trabajadores, jubilados y pensionados del estado, así como de la administración eficiente de sus bienes y una política de cero tolerancia frente a la corrupción y el abuso. (Por Edgar Flores Maciel)