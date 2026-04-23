Patricia Barbosa, actriz española, forma parte de la producción tapatía “No se requieren traducciones”, de Cristo Fernández, presentada en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. La historia, que inició como cortometraje, le permitió demostrar su versatilidad como actriz. En entrevista con Notisistema, compartió cómo imprimió su esencia en el personaje de Victoria.

“Creo que uno de los grandes temas que hay cuando se hace casting es que nos quedamos con lo que dice el texto y no somos capaces de ver las circunstancias que hay más allá que nosotros tenemos que aportar, porque un textito de una página y media nos da ciertos datos y de ahí tengo que basarme para crear, pero hay muchas otras cosas que las tengo que imaginar yo y que ahí es donde está mi propuesta. Yo cuando lo leí me di cuenta de que tenía que ser una mujer claramente atrevida y como que a mí me vino mucho una cosa de que utilizara mucho la seducción desde la sonrisa, ¿por qué? no lo sé, pero la visualicé así y jugué eso desde el casting y creo que eso es lo que más funcionó”.

Además de promocionar la película junto al elenco, Barbosa trabaja en la escritura de una serie y espera que el festival sea el espacio ideal para impulsar su proyecto. (Por Pilar Gutiérrez)