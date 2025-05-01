Grupo Prodi, como nuevo propietario de Atlas FC, emitió un comunicado en el que asegura que “Este nuevo proyecto nace ‘para la Fiel, por la Fiel y con la Fiel’, reconoce que la grandeza del club reside en sus aficionados, en su identidad y en su historia. Ratifica que Atlas FC mantendrá su sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y que trabajará para consolidar un proyecto deportivo sólido que permita construir un equipo competitivo que represente con orgullo a la afición rojinegra dentro y fuera de la cancha”.

José Miguel Bejos, tomará el mando de los Rojinegros el primero de julio. (Por Manuel Trujillo Soriano)