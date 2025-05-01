Grupo Prodi, como nuevo propietario de Atlas FC, emitió un comunicado en el que asegura que “Este nuevo proyecto nace ‘para la Fiel, por la Fiel y con la Fiel’, reconoce que la grandeza del club reside en sus aficionados, en su identidad y en su historia. Ratifica que Atlas FC mantendrá su sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y que trabajará para consolidar un proyecto deportivo sólido que permita construir un equipo competitivo que represente con orgullo a la afición rojinegra dentro y fuera de la cancha”.
José Miguel Bejos, tomará el mando de los Rojinegros el primero de julio. (Por Manuel Trujillo Soriano)
El Nuevo proyecto de Atlas es para la “Fiel, por la Fiel y con la Fiel”; promete su nuevo dueño
Grupo Prodi, como nuevo propietario de Atlas FC, emitió un comunicado en el que asegura que “Este nuevo proyecto nace ‘para la Fiel, por la Fiel y con la Fiel’, reconoce que la grandeza del club reside en sus aficionados, en su identidad y en su historia. Ratifica que Atlas FC mantendrá su sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y que trabajará para consolidar un proyecto deportivo sólido que permita construir un equipo competitivo que represente con orgullo a la afición rojinegra dentro y fuera de la cancha”.