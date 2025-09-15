Con el propósito de mitigar el grave problema de deforestación en Jalisco, provocado por la ganadería, este lunes fue presentada la estrategia estatal de ganadería sustentable. Propone el cambio de prácticas en ranchos y establos para mantener un equilibrio medioambiental. Es voz de Paola Bauche, secretaria de Medio Ambiente del estado.

“Reconocemos que la ganadería en Jalisco es una actividad esencial, no solo para la seguridad alimentaria, sino para la economía y el bienestar de miles de familias en el estado. También sabemos que la ganadería convencional es una de las actividades económicas más importantes de la región; sin embargo, es una causa de deforestación y degradación de bosques y selvas”.

La estrategia estatal de ganadería está trabajada en seis líneas, como desarrollo y financiamiento sustentable, acceso a mercados y prevención de incendios. (Por Gustavo Cárdenas)