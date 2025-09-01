La volcadura y posterior explosión de una pipa en Ciudad de México, que dejó saldo mortal, pudo originarse por una combinación de factores como el mal estado del camino y el deficiente mantenimiento de la unidad, señaló Sergio Ramírez, titular de Bomberos Jalisco.

“Digo que es una combinación de todo lo que pasó en la Ciudad de México, porque puede ser el mantenimiento del conductor, difícilmente creo que puedo hacer la pericia del conductor porque deben de tener una licencia,; y también las condiciones del camino esa es otra condición que también debe ser analizada. Creo que falta mucho para saber qué fue lo que sucedió realmente”.

Ramírez explicó que, aunque este tipo de vehículos cuentan con altos estándares de seguridad, pueden convertirse en un riesgo si presentan manipulación en el sistema de llenado o fallas estructurales. (Por Edgar Flores Maciel)