Ludwika Paleta, y Teresa Simone, presentaron la película “Deseo”, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

La ópera prima de la directora busca demostrar cómo la vida perfecta de una persona se desmorona al sucumbir a una atracción inesperada.

En conferencia de prensa, la actriz comentó la importancia de la perspectiva femenina dentro de las historias.

“Yo creo que esta película era importante que la dirigiera una mujer, justamente porque nos entendemos muy bien cómo vivimos la sexualidad las mujeres, que es muy diferente a como la viven los hombres, queríamos transmitir eso, que fuera muy sutil, que fuera un lenguaje erótico, eso, muy femenino, porque esta contando al final desde la perspectiva y la visión de una mujer, que es este personaje”.

La película contó con una función especial como parte de las galas a benefició del festival y llegará a los cines el próximo 7 mayo. (Por Pilar Gutiérrez)