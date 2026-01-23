Diputadas locales y colectivos ciudadanos presentaron 20 mil 503 firmas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para solicitar la realización de un referéndum en contra del incremento a la tarifa del transporte público en la entidad. El número de apoyos supera ampliamente el mínimo requerido, que era de poco más de 3 mil firmas.

La diputada Tonantzin Cárdenas señaló que la intención es que el gobernador Pablo Lemus Navarro reconsidere la decisión y se tome en cuenta el impacto del aumento en los sectores más vulnerables de la población.

“Naturalmente todas y todos estamos en desacuerdo con esta tarifa y lo que nos puede permitir es que el gobernador, el titular del Poder Ejecutivo reconsidere esta decisión, que se abra al diálogo y que podamos llegar a un acuerdo donde la tarifa sea la más apegada a la realidad material de las personas más vulnerables y es la premisa”.

Una vez recibidas las firmas y la solicitud formal, el IEPC deberá validar los documentos presentados. Posteriormente, el Consejo de Participación Ciudadana de Jalisco determinará si se cumplen los requisitos legales para que proceda la consulta a la población. (Por Marck Hernández)