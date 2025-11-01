El Consejo de Participación Ciudadana, Popular y Gobernanza le regresó al Congreso del Estado, el acuerdo que emitió el pasado 15 de enero para solicitar un referéndum por el aumento a la tarifa del transporte público.

Los integrantes del mismo, le aclaran a los diputados que la solicitud debe ser dirigida en primera instancia al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco en los próximos cinco días.

Cabe recordar que el plazo vence el próximo 26 de enero, por lo que prácticamente realizarán el trámite a contrarreloj, de lo contrario, será desechado. (Por Gricelda Torres Zambrano)