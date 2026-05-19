El Gobierno de Jalisco presentó el programa “Jale Seguro Al Estilo Jalisco”, una estrategia orientada a fortalecer la empleabilidad y reducir la informalidad laboral mediante apoyos económicos temporales y capacitación.

El diputado local Omar Enrique Cervantes Rivera informó que la primera etapa contará con una bolsa de 22 millones de pesos y busca beneficiar inicialmente a seis mil personas desempleadas o en condiciones de informalidad.

Cada participante podrá recibir hasta cinco mil pesos mensuales durante tres meses, siempre que participe en procesos de formación y vinculación laboral.

El secretario del Trabajo de Jalisco, Ricardo Barbosa Ascencio, señaló que el programa busca cerrar la brecha entre vacantes y mano de obra capacitada.

La capacitación será impartida por el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco.