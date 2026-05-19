El Gobierno de Jalisco presentó el programa “Jale Seguro Al Estilo Jalisco”, una estrategia orientada a fortalecer la empleabilidad y reducir la informalidad laboral mediante apoyos económicos temporales y capacitación.
El diputado local Omar Enrique Cervantes Rivera informó que la primera etapa contará con una bolsa de 22 millones de pesos y busca beneficiar inicialmente a seis mil personas desempleadas o en condiciones de informalidad.
Cada participante podrá recibir hasta cinco mil pesos mensuales durante tres meses, siempre que participe en procesos de formación y vinculación laboral.
El secretario del Trabajo de Jalisco, Ricardo Barbosa Ascencio, señaló que el programa busca cerrar la brecha entre vacantes y mano de obra capacitada.
La capacitación será impartida por el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco.
Presentan programa “Jale Seguro Al Estilo Jalisco” para combatir informalidad en Jalisco
El Gobierno de Jalisco presentó el programa “Jale Seguro Al Estilo Jalisco”, una estrategia orientada a fortalecer la empleabilidad y reducir la informalidad laboral mediante apoyos económicos temporales y capacitación.