El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, afirmó que México avanza de manera positiva en los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con proyectos de infraestructura y movilidad en desarrollo.

Durante una conferencia en Expo ANTAD 2026, el directivo destacó que el torneo generará una derrama económica histórica y fortalecerá al sector retail en México.

Señaló que el evento podría incrementar las ventas en más de 2 mil millones de dólares, principalmente en alimentos y bebidas.

Arriola subrayó que Jalisco concentrará cerca del 33 por ciento del impacto económico nacional derivado del Mundial, gracias a inversiones en urbanismo, conectividad y modernización del estadio de Guadalajara.

Además, estimó que la justa deportiva atraerá a 5.5 millones de visitantes adicionales al país.