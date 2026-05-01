El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, afirmó que México avanza de manera positiva en los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con proyectos de infraestructura y movilidad en desarrollo.
Durante una conferencia en Expo ANTAD 2026, el directivo destacó que el torneo generará una derrama económica histórica y fortalecerá al sector retail en México.
Señaló que el evento podría incrementar las ventas en más de 2 mil millones de dólares, principalmente en alimentos y bebidas.
Arriola subrayó que Jalisco concentrará cerca del 33 por ciento del impacto económico nacional derivado del Mundial, gracias a inversiones en urbanismo, conectividad y modernización del estadio de Guadalajara.
Además, estimó que la justa deportiva atraerá a 5.5 millones de visitantes adicionales al país.
Mikel Arriola asegura que México avanza en preparación para el Mundial 2026
El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, afirmó que México avanza de manera positiva en los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con proyectos de infraestructura y movilidad en desarrollo.