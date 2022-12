El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, confirmó que a la dependencia federal llegó una propuesta no solicitada de un particular para resolver los problemas viales en la avenida López Mateos y es la construcción de un segundo piso.

Explicó el funcionario federal que está apenas es una idea.

“Propuesta no solicitada de un privado, entonces será con inversión privada”.

No reveló costos ni la empresa que hizo la propuesta no solicitada.

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, adelantó que si bien, los estudios que el Gobierno de Jalisco tiene consideran como la opción más viable el segundo piso, esperarán a los resultados de las mesas de diálogo con los vecinos del corredor sur.

“Pero también es cierto que esta solución en López Mateos estará condicionada a las conclusiones de la mesa, a escuchar las voces de todos y tener alternativas que se estén analizando ya creo que es una buena noticia”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)