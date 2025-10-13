Un ambicioso proyecto multimodal con 2 túneles, el primero donde circulará por arriba un transporte masivo y por abajo un colector pluvial, y el segundo un túnel con vehículos particulares por arriba y vehículos de emergencia por abajo, es lo que propone la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) para aliviar las inundaciones y la vialidad no solo en López Mateos sino en gran parte de la ciudad.

El presidente de la AMIC, Armando Mora Zamarripa, añade:

“¿Dónde correría? Desde Plazas Outlet la línea del metro o del tren ligero Las Plazas Outlet hasta Plaza Oblatos.”

El proyecto de la AMIC fue ya presentado al Congreso del Estado y solo busca el visto bueno del Ejecutivo estatal. (Por José Luis Jiménez Castro)