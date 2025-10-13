Que mejor paguen sus impuestos, así responde la presidenta Claudia Sheinbaum a opositores, particularmente al empresario Ricardo Salinas Pliego, sobre las críticas a la atención que brindó su administración ante la emergencia en cinco estados.

“Es un contraste tremendo. Que bueno, no estuviéramos haciendo nada pues todavía. Las críticas siempre son válidas, nosotros no le tememos pues a las críticas, pero esta burla, ni siquiera, saña. Por eso, pero son mentiras pues, son mentiras. A ver si paga impuestos y con eso también se puede ayudar a más gente”.

Aclara que la foto donde pide a un ciudadano bajar su tono de voz fue sacada de contexto y que en la mayoría de las localidades que visitó este domingo, pudo comprobar la solidaridad de la gente, que aún en una situación tan complicada, hasta la invitaba a comer. (Por Arturo García Caudillo)