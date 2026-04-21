Autoridades estatales y federales presentaron este martes la Semana Nacional de Vacunación 2026, con el objetivo de completar esquemas pendientes y prevenir brotes de enfermedades como el sarampión.

El secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que la meta nacional es aplicar 1.7 millones de dosis, mientras que en la entidad se prevé la aplicación de 118 mil 701 vacunas.

“La meta nacional es aplicar 1.7 millones de dosis de vacunas. La meta estatal es aplicar 118 mil 701 dosis de las diferentes vacunas a las que he hecho referencia”.

Para esta jornada, se habilitarán más de 600 módulos del sistema de salud en Jalisco, tanto estatales como federales.

La estrategia contempla la aplicación de biológicos contra enfermedades como COVID-19, neumococo, influenza y tos ferina, entre otras. (Por Edgar Flores Maciel)