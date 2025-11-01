Los once kilómetros intervenidos de Camino Real a Colima están garantizados, pero la vía se inundó por la cantidad de tierra y basura que había sobre carriles de circulación y banquetas, justificó el subsecretario de Infraestructura Social de la SIOP, José María Goya, quien explica que el material tapó alcantarillas y bocas de tormenta, y por eso el agua subió de nivel.

“Lo que sucedió ayer principalmente tiene que ver con que es la primer lluvia prácticamente y arrastró algo de basura, en realidad fue acumulación de basura en bocas de tormenta, que ocasionaron que el flujo pluvial no tuviera el tránsito adecuado por la infraestructura que tenemos prevista para lo mismo y entonces se generaron estos encharcamientos. Ya estamos ahorita en proceso de limpieza, desasolve. En realidad hubo mucha basura que se arrastró de calles transversales, calles aledañas”.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública señala que para el temporal de lluvias, el Camino Real a Colima no presentará problemas de inundación. (Por Gustavo Cárdenas)