La Feria Internacional del Libro será el escenario de la presentación de “Frankenstein”, el libro que documenta el meticuloso proceso creativo de la más reciente película del director tapatío, Guillermo del Toro.

Editado por Trilce en colaboración con la Universidad de Guadalajara, el ejemplar es el detrás de cámaras de la producción, así lo mencionó Déborah Holtz, directora de la editorial, en entrevista con Notisistema:

“Esto es un proceso que se hizo al mismo tiempo que la película, y que hicieron, pues obviamente la fotografía y tienen los derechos de todo lo que se hizo previamente a la película, desde el storyboard, los apuntes del Toro y todas las entrevistas maravillosas que hizo Sheila O’Malley, que es la escritora de todo el relato del libro, de cómo se gestó y cómo se hizo Frankenstein”.

El libro de “Frankenstein” contiene 350 páginas en las que el lector podrá disfrutar de más de 500 fotografías, entrevistas exclusivas y textos del propio Del Toro. La presentación del ejemplar será el próximo viernes 5 de diciembre, a las 9 de la noche, dentro de la FIL.

(Por Katia Plascencia Muciño)