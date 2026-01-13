Hay que construir consensos en torno a la Reforma Electoral, así lo comenta la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.
“Bueno, pues hay todo un debate en torno a la reforma electoral, yo creo que sí es importante tomar en cuenta de que se requiere una reforma en este sentido, pero pues se tendrán que estar trabajando los consensos. No tenemos ahora sí una fecha definitiva para cuándo se va a trabajar esta reforma electoral y lo que sí quiero señalar es que ha habido muchos foros a lo largo y ancho de nuestro país y seguramente hay una riqueza muy grande en torno a estos aspectos y se tendrán que ir construyendo consensos”.
Castillo señala que lo único que sabe, porque no ha visto el documento, es que va a llegar a la Cámara de Diputados y que el Senado será revisora. (Por Arturo García Caudillo)
