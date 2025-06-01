En el marco del cumplimiento de los compromisos del T-MEC, Estados Unidos anunció la asignación de 23.4 millones de dólares para continuar apoyando la consolidación del Sistema Judicial Laboral en México, según informó la Embajada de EU.

En redes sociales, detalló que estos proyectos del gobierno estadounidense estarán enfocados en combatir prácticas antilaborales “que suprimen salarios y crean un campo desigual para trabajadores”, vulnerando los esfuerzos conjuntos de promover prosperidad en Norteamérica.