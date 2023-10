Desde el Ejecutivo Federal nunca me han llamado para darme línea, asegura la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera.

“Como senadora y como presidenta de la Mesa Directiva yo tengo quien me da línea: la Ley, la Constitución y los reglamentos internos del Congreso de la Unión y de la Cámara de Senadores. Como militante, como política fuera del Senado de la República, con firmeza, yo pertenezco, con honor y orgullo lo digo, a un movimiento de transformación en el que creo. Pero aquí soy una mujer que debe respetar la institucionalidad, y es a la que yo me debo y es la que yo obedezco. Además, les voy a decir, nunca el presidente a mí me ha llamado para darme línea. Nunca. Créanmelo”.

Lo anterior tras el escándalo en el que se vio envuelto el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, de quien se filtró un audio en el que aseguraba que ya le habían dado línea para votar en contra de la terna propuesta por la Corte para llenar una vacante en el Tribunal Electoral. (Por Arturo García Caudillo)