La Corte nos exige hacer nuestro trabajo y designar a los comisionados faltantes del INAI, pero a los ministros no hay quién los obligue a cumplir con la legalidad, por ello el llamado es a que cumplan con su obligación y saquen de la congeladora todos los asuntos que tienen años detenidos, dice la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera.

“No se trata de iniciar un pleito con un poder, se trata de evidenciar que todos los poderes tenemos nuestras propias complejidades al interior, porque no es justo que se haga un escarnio sobre el Poder Legislativo. Hemos sido nosotros tolerantes y muy respetuosos, cuando ellos también tienen omisiones muy grandes y que por algún motivo no lo han podido resolver”.

Indicó que en el caso de la Corte, entre los rezagos que tiene puede mencionarse la acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de Austeridad República, la cual lleva cerca de dos años en la congeladora. (Por Arturo García Caudillo)