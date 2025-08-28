El dirigente de la FIFA Gianni Infantino visitó Palacio Nacional para dialogar con la presidenta de México Claudia Sheinbaum sobre los avances del Mundial 2026 donde se tendrán 13 juegos entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Incluso en una imagen se ve como toca el trofeo FIFA que se entregará al campeón del evento más importante de futbol en el mundo.

Infantino le entregó a Sheinbaum un boleto para la inauguración del mundial que será el 11 de junio en el estadio azteca.

“Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial. México vivirá un momento extraordinario: tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026”, dijo la presidenta. (Por Martín Navarro Vásquez)