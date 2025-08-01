Nuevamente los Charros de Jalisco dejaron ir una ventaja de 3-0 ya hora se van a un séptimo juego con la serie 3-3 luego de perder este jueves 6-4 ante los Algodoneros de Unión Laguna en el estadio de la Revolución en Torreón.

Hendrik Clementina conectó cuadrangular en la novena entrada para dejar tendidos a los Charros de Jalisco y darle el triunfo a los Laguneros.

Hoy por la noche el juego 7 para definir al segundo finalista del Norte, donde ya espera rival Sultanes. (Por Martín Navarro Vásquez)