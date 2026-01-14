En busca de hacer frente común, este miércoles se llevará a cabo una reunión entre las presidentas del INE, Guadalupe Taddei; y de los diputados, Kenia López Rabadán; así lo confirmó la propia legisladora panista.

“Esta reunión es para que podamos dialogar sobre la propuesta que el INE ha enviado a la Comisión del Ejecutivo, y también para dialogar sobre el decálogo que he presentado yo sobre los principios electorales. Esto es, hicimos un análisis de las propuestas que el INE ha enviado y del decálogo que yo he presentado y tenemos en la mayoría de los 10 puntos, específicamente en 8, tenemos coincidencias”.

López Rabadán mencionó que pidió la entrevista tras la negativa de la Comisión Presidencial para atender las propuestas del INE, las cuales coinciden con el decálogo que ella presentó hace unos días. (Por Arturo García Caudillo)