México crecerá económicamente sí, pero muy poco, señaló el presidente de la Coparmex Jalisco, Raúl Flores López, al señalar que entes bancarias, incluso el Fondo Monetario Internacional pronostican apenas un crecimiento para nuestro país entre el 1.2 y 1.8 por ciento para este 2026, y mucho dependerá de factores externos a México.

“Seguimos viendo un crecimiento bajo, y el tipo de cambio pues aquí hemos estado viendo es difícil predecir cómo se va a estar comportando porque mucho va a tener que ver en el desarrollo de las amenazas que podamos estar teniendo de nuestro principal socio comercial aunque hasta el día de hoy no hemos visto que afecte de una forma importante sino al contrario hemos visto apreciación”.

Los aranceles internacionales, la falta de suministro de agua y energía, también serán factores de riesgo para el crecimiento económico del país según pronostica la Coparmex. (Por Gustavo Cárdenas)