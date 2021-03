No todo son malas noticias. La policía de Guadalajara presume que desde el inicio de la actual administración municipal han logrado la detención de 116 de los llamados motoladrones, además que se han recuperado 977 motocicletas con reporte de robo.

En particular destacan que en conjunto con la policía vial se han levantado más de cinco mil infracciones contra motociclistas que no portan placas, que no utilizan su chaleco reflejante o que con alguna otra irregularidad sancionable.

De acuerdo con registros periodísticos las zonas de Guadalajara donde se cometen más robos de tipo conejero son Chapultepec, Providencia, la zona centro y la zonas comerciales de Obregón y Medrano. (Por José Luis Escamilla / Foto: archivo)