El hombre señalado como presunto responsable del multihomicidio ocurrido la semana pasada en la colonia La Nogalera, en Guadalajara, enfrentará este jueves su audiencia de vinculación a proceso en el complejo penitenciario de Puente Grande.

De acuerdo con Blanca Trujillo, vicefiscal en personas desaparecidas del estado, el imputado fue detenido horas después de los hechos, tras diversos actos de investigación.

“Se trata del proceso penal contra quien fue identificado como Aldo Isaac “N”, a quien le son imputados los delitos de homicidio calificado en agravio de dos hombres, homicidio en grado de tentativa en perjuicio de dos personas, así como feminicidio en agravio de una mujer”.

La funcionaria indicó que continúan las labores de inteligencia para localizar a un segundo implicado, cuyo paradero aún se desconoce. (Por Edgar Flores Maciel)