El coordinador del PAN en el Congreso de Jalisco, Julio Hurtado, señaló que está a favor de que el Legislativo estatal sea quien participe en la designación del titular de la nueva Agencia de Transparencia que funcionará para garantizar la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

“Tenían que salir desde hace mucho tiempo. Sin duda que estamos ya con el término vencido. Si se ha detenido es porque en las distintas visiones de lo que cada fuerza considera mejor para Jalisco nosotros creemos que el esquema a través del cual debe de ser nombrado (el titular de la Agenda de Transparencia debe garantizar equilibrios. Buscamos un mecanismo en el cual, el Congreso participe y que no sea una designación directa del Ejecutivo”.

El legislador señaló que quedó pendiente la aprobación de las leyes secundarias de transparencia, pero que buscará impulsarlas como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. (Por Marck Hernández)