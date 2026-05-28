El Santos Laguna presentó este jueves al portugués, Renato Paiva, como nuevo entrenador del equipo, dijo que viene a devolverle la identidad al equipo lagunero, pero advierte que necesitará tiempo.

“Nadie esta satisfecho con los últimos momentos del Santos Laguna yo no llego solamente para cambiar resultados obvio que es lo más importante en el futbol, pero también para definir un proceso más que cambiar resultados traer de vuelta una identidad futbolística con la cual yo me identifico con la cual también Santos se identifica, pero obviamente se necesita algún tiempo para que ese cambio exista”.

La presentación estuvo a cargo de Gonzalo Pineda, Director Deportivo del equipo Lagunero. (Por Manuel Trujillo Soriano)