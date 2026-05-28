Un enfrentamiento entre grupos delictivos en el municipio de Cotija, Michoacán, provocó bloqueos carreteros, quema de vehículos y la suspensión de clases este jueves, generando temor entre la población y afectaciones a la movilidad en la región limítrofe con Jalisco.

Los hechos se registraron principalmente en la carretera Los Reyes-Colima y en la vía Cotija-Sahuayo, donde los agresores incendiaron unidades y colocaron obstáculos para impedir el avance de las fuerzas de seguridad.

Habitantes reportaron detonaciones de armas de alto poder y presuntos ataques con explosivos.

Ante la situación, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo conjunto con participación del Ejército, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad de Michoacán para restablecer el orden y liberar las vialidades.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas fallecidas o detenidas derivadas de estos hechos.