Además de que bajó la calidad del servicio, los tiempos de espera para recibir atención médica en instituciones como el Seguro Social en Jalisco son malos, al igual que para el suministro de medicamentos, asegura el director de Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, al analizar los resultados del monitoreo 2024 del sistema estatal de salud.

“Por ejemplo la calidad en el servicio en el área metropolitana de Guadalajara para el IMSS y ese tipo de instituciones ha bajado. El tiempo en que tarda en ser atendido ese sí esta calificado mal por las personas, la disponibilidad de medicinas está calificada mal”.

Chacón Benavides confirma la falta de médicos y enfermeras, el rezago significativo en la atención de problemas de salud mental y de hospitales de alta especialidad, sobre todo fuera de la metrópoli en el sistema estatal de salud. No obstante, especialistas consultados en mesas de trabajo, coincidieron en que no es conveniente que Jalisco se adhiera al IMSS Bienestar. (Por Gricelda Torres Zambrano)