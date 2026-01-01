El Gobierno de la República anunció la creación de 80 clínicas especializadas para la atención del pie diabético, para lo cual se alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Salud de Cuba, así lo informa el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch.

“Tienen un producto muy innovador, un producto que no tiene competencia en el mercado para las úlceras del pie diabético, sobre todo las úlceras en un grado ya avanzado, es decir, en paciente que la la última condición es la amputación y ya pacientes que están en la línea para desafortunadamente llega a este procedimiento, este medicamento permite rescatar la extremidad”.

Explica que el programa ya se encuentra en fase de implementación con 12 clínicas en funcionamiento en Chiapas y Guerrero, aunque la meta es habilitar 80 centros especializados a nivel nacional, enfocados exclusivamente en la atención integral del pie diabético. (Por Arturo García Caudillo)