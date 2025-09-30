El presupuesto transversal destinado a la atención de personas desaparecidas en Jalisco podría incrementarse hasta en 20% para el próximo año, informó el jefe de Gabinete estatal, Alberto Esquer.

“El análisis que tenemos es que el saque pueda estar por lo menos en 20 por ciento arriba de manera transversal. Otra gran necesidad que hemos identificado definitivamente son en Ciencias Forenses, los institutos de manera regional. (…) La principal necesidad que veo de manera reiterada es más recurso humano: necesitamos más peritos, más científicos, más buscadores, más abogados”.

Esquer agregó que se contempla incluir recursos para la eventual Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en caso de que sea aprobada por el Congreso local. (Por Marck Hernández)