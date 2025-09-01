Al comparecer ante el Pleno del Senado de la República, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en la actual administración no se permite la corrupción y quién incurra en conductas delictivas, tendrá que asumir las consecuencias.

“En el Gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo y decimos: ‘cero corrupción y cero impunidad’. Y si alguien cruza la línea del cumplimiento del deber asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”.

En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, igual que lo hiciera ante diputados, destacó que en los últimos siete años se logró sacar de la pobreza a 13.4 millones de mexicanos, que las libertades y los derechos se ejercen como nunca y que en este gobierno no hay censura y a nadie se le reprime por sus ideas. (Por Arturo García Caudillo)