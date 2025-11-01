La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aprobó las tablas de valores unitarios de valor catastral que servirán de base para el cobro del predial en 2026. De acuerdo con la diputada Gabriela Cárdenas, dieciocho municipios registrarán incrementos por encima de la inflación debido al rezago existente en la actualización de sus catastros.

“Hay datos que nos confirman que hay un rezago en todo el país en materia de actualización catastral, no hay registros digitales, no hay un catastro actualizado, hay un gran rezago en este sentido y la OCDE menciona que México está muy por debajo de otros países que ya tienen actualización de catastro y esto permite que haya mejoras en la infraestructura, mejores recursos para atender servicios públicos, sobre todo avanzar hacia la autonomía de los recursos”.

La legisladora añadió que la falta de actualización repercute directamente en la capacidad municipal para invertir en infraestructura y servicios. Además, informó que cuatro municipios no presentaron sus tablas de valores para 2026. (Por Marck Hernández)