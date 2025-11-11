La minuta por la que se expide la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión enviada por la Cámara de Diputados tendrá modificaciones y se prevé que sea aprobada en comisiones y en el Pleno hasta el próximo martes informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López.

Aseguró que ya se definió una ruta para el trámite legislativo y se trabaja para hacer ajustes, ya que la extorsión es el delito más sensible que enfrentan los mexicanos por lo que se tienen que revisar jurisprudencias, sobre todo lo que se refiere a las agravantes.