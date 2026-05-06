El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas de entre 35 y 37 grados Celsius este miércoles en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde municipios como Zapopan y Tlaquepaque podrían registrar una sensación térmica aún mayor debido al entorno urbano.
Las autoridades explicaron que una circulación anticiclónica mantiene atrapado el aire caliente y evita la formación de lluvias en la región occidente.
Además, se prevé baja humedad y un índice de radiación ultravioleta de hasta 14, considerado extremadamente alto.
Protección Civil recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, mantenerse hidratado y utilizar bloqueador solar.
También pidió especial atención para menores, adultos mayores y mascotas, ante el riesgo de golpes de calor y deshidratación.
Prevén calor extremo y radiación alta en Guadalajara
