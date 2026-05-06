La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a Estados Unidos para solicitar pruebas sobre las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“La secretaría de Relaciones Exteriores mandó la nota diplomática diciendo de acuerdo con la consulta que hice con la fiscalía, nuestros propios jurídicos, pues lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues es que mande pruebas”.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum cuestionó la solidez de la información difundida por autoridades estadounidenses y aseguró que, sin pruebas, las acusaciones podrían representar un acto de injerencismo.

La mandataria afirmó que su gobierno actuará conforme a la ley y en defensa de la soberanía nacional.

Entre los funcionarios mencionados por el Departamento de Justicia estadounidense también figuran el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza.